Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 100.45 - 101.45

В Беловодском двое мужчин ограбили дом и избили хозяина

210  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения.

2 ноября 2025 года в дежурную часть ОВД Московского района Чуйской области поступило заявление от гражданина Ш.В., 1957 года рождения, о нападении, совершённом неизвестными лицами.

По словам заявителя, в тот же день, около 20:30, двое мужчин в чёрных масках проникли в его дом в селе Беловодское, применили физическое насилие с использованием металлического предмета и похитили плазменный телевизор. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по по статье 207 ("Разбой") УК КР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались граждане Ш.А., 1996 года рождения, и Д.А., 1994 года рождения.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Следственные мероприятия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449940
Теги:
кража, разбой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  