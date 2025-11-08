В Беловодском двое мужчин ограбили дом и избили хозяина

В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения.

2 ноября 2025 года в дежурную часть ОВД Московского района Чуйской области поступило заявление от гражданина Ш.В., 1957 года рождения, о нападении, совершённом неизвестными лицами.

По словам заявителя, в тот же день, около 20:30, двое мужчин в чёрных масках проникли в его дом в селе Беловодское, применили физическое насилие с использованием металлического предмета и похитили плазменный телевизор. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по по статье 207 ("Разбой") УК КР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались граждане Ш.А., 1996 года рождения, и Д.А., 1994 года рождения.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Следственные мероприятия продолжаются.