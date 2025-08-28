Бообек Ажикеев отметил работников МЧС за героический поступок

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев выразил благодарность спасателям, которые спасли 7-летнего ребенка, и вручил им медали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 29 июля. Около 18:10 спасатели заметили ребенка, уносимого течением в канале на улице Күктөм бий в городе Ош.

Спасатели, прошедшие обучение в Водно-спасательной службе МЧС, вытащили ребенка из воды, оказали ему первую медицинскую помощь и передали бригаде скорой помощи.

Отмечается, что Водно-спасательная служба обучает более 400 молодых людей, интересующихся спасением на воде, и выдает им соответствующие сертификаты. В этом году спасатели, прошедшие обучение, уже спасли более 40 человек.