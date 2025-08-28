Природные парки Кыргызстана усиливают работу по борьбе с пластиком

В рамках реализации требований данного закона и с целью улучшения экологической обстановки, с начала 2025 года на территории Государственного природного парка "Саймалуу-Таш" был реализован ряд мероприятий. В частности, здесь установлены 4 специализированные урны для раздельного сбора пластиковых отходов. Данная инициатива призвана обеспечить правильную утилизацию мусора и поддержание чистоты на особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Кроме того, на экобазе Нарынского государственного природного заповедника проводится активная разъяснительная работа с отдыхающими и иностранными эковолонтёрами, направленная на информирование о недопустимости использования пластиковых пакетов и изделий из пластика. Указанные меры нацелены на минимизацию вреда окружающей среде и повышение уровня экологической культуры населения.

Администрации заповедника и природного парка призывают всех граждан бережно относиться к природному достоянию и неукоснительно соблюдать установленные экологические правила.

Отметим, 9 августа 2023 года был принят Закон Кыргызской Республики № 177 "О введении ограничений на обращение пакетов, изготовленных из полимерной плёнки и пластика". Основная цель закона - сокращение объёмов загрязняющих отходов и охрана окружающей среды.