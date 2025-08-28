Погода
$ 87.15 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Природные парки Кыргызстана усиливают работу по борьбе с пластиком

187  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках реализации требований данного закона и с целью улучшения экологической обстановки, с начала 2025 года на территории Государственного природного парка "Саймалуу-Таш" был реализован ряд мероприятий. В частности, здесь установлены 4 специализированные урны для раздельного сбора пластиковых отходов. Данная инициатива призвана обеспечить правильную утилизацию мусора и поддержание чистоты на особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Кроме того, на экобазе Нарынского государственного природного заповедника проводится активная разъяснительная работа с отдыхающими и иностранными эковолонтёрами, направленная на информирование о недопустимости использования пластиковых пакетов и изделий из пластика. Указанные меры нацелены на минимизацию вреда окружающей среде и повышение уровня экологической культуры населения.

Администрации заповедника и природного парка призывают всех граждан бережно относиться к природному достоянию и неукоснительно соблюдать установленные экологические правила.

Отметим, 9 августа 2023 года был принят Закон Кыргызской Республики № 177 "О введении ограничений на обращение пакетов, изготовленных из полимерной плёнки и пластика". Основная цель закона - сокращение объёмов загрязняющих отходов и охрана окружающей среды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449942
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  