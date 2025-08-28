Погода
К 31 августа в КР откроют 66 промышленных и более 100 социальных объектов

Ко Дню независимости в стране будет введено в эксплуатацию 66 промышленных объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев в интервью агентству "Кабар".

По его словам, по специальному поручению председателя кабинета министров до конца года планируется сдать в работу 128 промышленных предприятий.

"Мы поэтапно завершаем строительные работы на промышленных объектах. Всего 66 предприятий будут введены в эксплуатацию ко Дню независимости, остальные - до конца года", - отметил Орунтаев.

Социальные объекты

Министр также сообщил, что к 31 августа будет завершено строительство и открыто более 100 социальных объектов.

"Сегодня по всей стране активно ведётся строительство социальных объектов. Мы полностью выполняем задачи, поставленные кабинетом министров. К празднику будут введены более 100 объектов, а до конца года планируется сдать ещё около 100. Всего к завершению года необходимо построить 200 социальных объектов", - уточнил он.

Масштабные стройки

По данным министра, только силами его ведомства в настоящее время по республике ведётся строительство около 580 объектов. При этом параллельно строительство осуществляется и другими госструктурами - Министерством чрезвычайных ситуаций, мэриями Бишкека и Оша, а также другими ведомствами.

В общей сложности в Кыргызстане сегодня возводится около 1000 объектов.

Финансирование

Орунтаев отметил, что государство продолжает наращивать финансирование строительной отрасли. Так, в 2024 году на эти цели было выделено 12 млрд сомов. К настоящему времени, по его словам, объём средств, направленных на строительство в 2025 году, уже приблизился к этой сумме.


