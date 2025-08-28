Проверка на прочность: хватит ли Кыргызстану света и тепла зимой?

Согласно данным Национального статистического комитета, в энергосистеме Кыргызстана ежегодно теряется столько электроэнергии, что ее хватило бы на годовое обеспечение светом города-миллионника, эксплуатацию 846 тысяч электромобилей или бесперебойную работу 254 предприятий.

Совсем скоро осень уступит место зиме, и вместе с ней наступит суровая реальность - отопительный сезон не за горами, а значит, каждый киловатт на счету. На днях заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев собрал чиновников, энергетиков и акимов, чтобы обсудить, как страна переживет предстоящие холода.

На бумаге все выглядит оптимистично: водохранилища под контролем, в Токтогуле скопилось 11 млрд кубометров воды, на Бишкекской ТЭЦ - достаточные запасы угля и мазута, ремонтные работы на объектах энергетики идут по графику. Но в реальности мы потребляем гораздо больше, чем производим.

Причем потребление электроэнергии растет в среднем на 4,9% в год, а ее производство снижается - на 3,4% ежегодно. Если сравнить 2023-й с 2019-м, падение составило уже 8,4%. Это означает, что мы не только наращиваем потребление, но и делаем это в условиях устойчивого негативного тренда.

Почти 87% кыргызской генерации приходится на гидроэлектростанции, но вопреки мировому курсу на сокращение углеродного следа, производство теплоэнергии в стране растет: в 2023 году его объем превысил показатели 2019-го на 2,5%. Причина проста - энергетический "минус", который превышает 3 млрд кВт•ч, нужно срочно чем-то закрывать.

Единственный быстрый выход - импорт. Сегодня недостающие киловатты Кыргызстану продают Туркменистан, Казахстан и Россия. Правда только Москва делает это на льготных условиях и в необходимых объемах, в то время как остальные поставщики берут за свое электричество полную цену.

Россия же, помимо прочего, инвестирует в строительство новых генерерующих мощностей в Кыргызстане. Так что это не просто разовая помощь, а целая стратегия, призванная помочь республике обеспечить энергетическую независимость.

Так, например, "Росатом" уже начал поставки оборудования для первой ветряной станции в Кок-Мойноке мощностью 100 МВт. В Баткенской области строится еще одна ВЭС на 80 МВт, а на Иссык-Куле готовят к запуску солнечную станцию на 300 МВт.

"Участие России в строительстве энергообъектов для нас архиважно - это шанс попасть в планы "Росатома". Компания ведет проекты более чем в 40 странах мира и занимает лидирующие позиции в строительстве как крупных, так и малых атомных станций. Для Кыргызстана это возможность сотрудничать с мировым лидером. Чем больше объектов "Росатом" построит у нас, тем надежнее станет наша энергетика", - считает системный аналитик Бактыбек Саипбаев.

По словам эксперта, вопрос о строительстве малой АЭС в Кыргызстане из-за нерешительности властей тянется уже три года. При этом соседи двигаются вперед: Таджикистан изучает проект малой станции, Казахстан планирует построить целых три, Узбекистан работает сразу над двумя проектами. В Кыргызстане же процесс пока упирается в бюрократию и недостаточную компетентность соответствующих органов.

Между тем, по словам Саипбаева, ГЭС не способны разрешить сложившийся энергодефицит. Да, когда-то в Кыргызстане делали ставку на гидроэнергетику, но климат изменился. Ледники тают, периоды маловодья и засух становятся все чаще, а строительство крупных ГЭС требует десятков миллиардов долларов и десятилетий на окупаемость. Даже у соседей эти проекты буксуют: Рогунская ГЭС в Таджикистане стала примером того, как миллиарды могут быть вложены без выхода на проектные мощности.

Он уверен, что в условиях, когда спрос на электроэнергию растет, а дефицит только усиливается, возобновляемые источники - солнечные и ветровые станции - могут решить лишь часть проблемы. Основным же направлением остается атомная энергетика.

"Хотим мы этого или нет, но к строительству АЭС Кыргызстан придет неизбежно, - уверен Саипбаев. - Россия является признанным мировым лидером в этой сфере. Сотрудничество с ней - это шанс выйти на новый уровень, как технологически, так и экономически. Вопрос только в том, когда власти решатся сделать этот шаг".

Пока Кыргызстан остается в позиции импортера энергии и реагирует на погодные риски в режиме ожидания, соседние страны переходят к конкретным инвестициям в атомную энергетику. Затягивание с принятием решения для нашей страны может обернуться утратой конкурентных преимуществ в региональной энергетической политике. Подготовка к зиме не должна ограничиваться краткосрочными закупками топлива - стране необходим стратегический курс, ориентированный на устойчивость и автономность в сфере энергоснабжения.