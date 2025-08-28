Погода
Задержан член ОПГ по кличке Шрам

ГКНБ в процессе, продолжающийся по искоренению с организованной преступностью работы на основании заявления инвесторов из КНР пресечена деятельность члена ОПГ А.у.А., известного как Шрам, Череп, являвшегося выходцем спортивного клуба "Мухаммед Умар", расположенного на территории города Ош. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проведённых оперативных мероприятий установлено, что А.у.А. войдя в доверие предпринимателя из Китая, обманным путём завладел его автомашиной марки Lexus GX 460 и продал третьим лицам. Когда бизнесмен потребовал вернуть автомашину, А.у.А. стал угрожать физической расправой и отметил, что является влиятельным членом ОПГ и показывал совместные фото с лидерами ОПГ (К.Досоновым по прозвищу "Дженго", Ж.Колбаевым и У.Маратовым по прозвищу "Казак").

Так, в рамках возбужденного уголовного дела А.у.А. задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время устанавливается его причастность к другим преступлениям.


