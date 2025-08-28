В Оше задержан бывший помощник директора аэропорта "Манас"

ГКНБ КР в результате оперативно-розыскных мероприятий пресек канал незаконной миграции на территорию страны, организованный представителями криминальных элементов Центральной Азии и отдельными недобросовестными военнослужащими Погранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту был задержан гражданин А.Э.К., ранее занимавший должность помощника директора международного аэропорта "Манас" в Оше. Он поддерживал устойчивые связи с ОПГ ЦА и являлся адвокатом представителей ОПГ Казах и Джэнго.

Установлено, что А.Э.К. организовывал незаконные переходы государственной границы иностранцами, обеспечивал их постоянным проживанием и, вступив в сговор с представителями Погранслужбы, незаконно легализовывал нарушителей, внося недостоверные сведения в систему учёта пограничной службы.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.