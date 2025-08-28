Открытие китайского кинофестиваля вызвало сильные эмоции у бишкекчан

В Бишкеке стартовал кинофестиваль китайского кино, посвящённый 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы во Второй мировой антифашистской войне. Центральным событием первого дня стал показ фильма "Моя страна, мои родители", который рассказывает о судьбах обычных китайских семей в годы войны и их героизме.

Перед показом с приветственными словами выступили чрезвычайный и полномочный посол КНР в Кыргызстане г-жа Лю Цзянпин и государственный секретарь Марат Иманкулов.

Посол Лю Цзянпин отметила, что фильм помогает сохранить память о подвиге героев и укрепляет дружбу между народами Китая и Кыргызстана. "На полях сражений с фашизмом зародилась глубокая дружба, скреплённая кровью и самопожертвованием наших народов. Сегодня через искусство кино мы сохраняем память о войне и подвиг героев", - подчеркнула она. Она также анонсировала проведение в Пекине мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, и пригласила потомков кыргызских солдат Красной армии принять участие.

Государственный секретарь Марат Иманкулов подчеркнул, что фильм напоминает о великом подвиге народов и человеческих потерях во Второй мировой войне. "Кинофестиваль - это возможность вспомнить уроки истории, осознать цену мира и укрепить стремление не допустить новых конфликтов", - отметил он.

]Фильм "Моя страна, мои родители" вызвал сильные эмоции у зрителей: многие прослезились, сопереживая судьбам героев и их семей, показывая, как личные истории переплетаются с масштабными историческими событиями. Картина стала ярким примером того, как кинематограф может передавать память о подвиге прошлого и укреплять дружбу между народами.

Фестиваль продлится до 29 августа, в его рамках будут показаны фильмы, раскрывающие темы войны и современной жизни китайского народа: "Крушение Лиссабон Мару", "Чайнатаунский детектив 1900" и "Тян Гайлэ".