Погода
$ 87.15 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Открытие китайского кинофестиваля вызвало сильные эмоции у бишкекчан

70  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовал кинофестиваль китайского кино, посвящённый 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы во Второй мировой антифашистской войне. Центральным событием первого дня стал показ фильма "Моя страна, мои родители", который рассказывает о судьбах обычных китайских семей в годы войны и их героизме.

Перед показом с приветственными словами выступили чрезвычайный и полномочный посол КНР в Кыргызстане г-жа Лю Цзянпин и государственный секретарь Марат Иманкулов.

Посол Лю Цзянпин отметила, что фильм помогает сохранить память о подвиге героев и укрепляет дружбу между народами Китая и Кыргызстана. "На полях сражений с фашизмом зародилась глубокая дружба, скреплённая кровью и самопожертвованием наших народов. Сегодня через искусство кино мы сохраняем память о войне и подвиг героев", - подчеркнула она. Она также анонсировала проведение в Пекине мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, и пригласила потомков кыргызских солдат Красной армии принять участие.

Государственный секретарь Марат Иманкулов подчеркнул, что фильм напоминает о великом подвиге народов и человеческих потерях во Второй мировой войне. "Кинофестиваль - это возможность вспомнить уроки истории, осознать цену мира и укрепить стремление не допустить новых конфликтов", - отметил он.

]Фильм "Моя страна, мои родители" вызвал сильные эмоции у зрителей: многие прослезились, сопереживая судьбам героев и их семей, показывая, как личные истории переплетаются с масштабными историческими событиями. Картина стала ярким примером того, как кинематограф может передавать память о подвиге прошлого и укреплять дружбу между народами.

Фестиваль продлится до 29 августа, в его рамках будут показаны фильмы, раскрывающие темы войны и современной жизни китайского народа: "Крушение Лиссабон Мару", "Чайнатаунский детектив 1900" и "Тян Гайлэ".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449950
Теги:
кино, Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  