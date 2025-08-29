Погода
Казахстан и Иордания создадут совместное предприятие по добыче урана

До конца 2026 года "Казатомпром" и национальная урановая компания Jordan Uranium Mining Company (JUMCO) намерены создать совместное предприятие для разработки урановых месторождений в Иордании. Об этом стало известно в ходе официального визита короля Абдаллы II в Астану.

Согласно подписанному соглашению, казахстанской стороне будет принадлежать 70% акций нового предприятия, JUMCO - 30%. До конца 2026 года планируется провести опытно-промышленные исследования по извлекаемости и обогатимости урана, а также уточнить геологические характеристики месторождений.

Напомним, меморандум о сотрудничестве стороны заключили еще в феврале текущего года во время визита президента Касым-Жомарта Токаева в Амман. В рамках договоренностей компании совместно займутся разведкой и оценкой запасов урана, при этом ключевым условием станет применение технологий кучного выщелачивания. Особое внимание будет уделено экологической устойчивости и экономической эффективности будущих проектов.

"Казатомпром" является крупнейшим мировым производителем природного урана и национальным оператором Казахстана по экспорту урановой продукции и ядерного топлива. Компания располагает ресурсной базой в 300 тысяч тонн и ведет добычу исключительно на территории Казахстана.

Что касается Иордании, то, по данным JUMCO, подтвержденные запасы урана в стране составляют около 62 тысяч тонн. Дополнительно в фосфатных породах в районах Аль-Хаса, Аль-Катрана, Аль-Шидья, Аль-Риша и Аль-Рувайшед может содержаться порядка 200 тысяч тонн оксида урана, потенциал которых до конца еще не изучен. По словам гендиректора JUMCO Мохаммада Шаннага, небольшая глубина залегания руд делает перспективную добычу относительно низкозатратной.

Эксперты отмечают, что выход "Казатомпрома" на ближневосточный рынок укрепит позиции Казахстана как ключевого игрока в мировой ядерной энергетике, а для Иордании станет шагом к эффективному использованию собственных природных ресурсов.


Казахстан
