В КР нотариусы получили новые полномочия по взысканию алиментов

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане упростили порядок взыскания алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, заявитель может обратиться напрямую к нотариусу, и в бесспорных случаях тот в течение трёх дней выносит нотариальный приказ. Документ направляется должнику, у которого есть 10 дней, чтобы оспорить его. Если возражений нет, приказ приобретает силу исполнительного документа и передаётся судебным исполнителям. При этом заявители освобождены от уплаты госпошлины.

Ранее такие дела приходилось рассматривать в судах, что занимало больше времени и ресурсов. Реформа, инициированная Министерством юстиции в рамках дебюрократизации, разгружает судебную систему и позволяет сосредоточиться на более сложных и спорных процессах.

По данным Службы юридической помощи при Минюсте, только за 2024 год по вопросам взыскания алиментов за консультациями обратились 2181 человек, а юридическую помощь получили 1240 граждан. Эти цифры отражают масштаб проблемы и востребованность упрощённых процедур.

Для нотариусов нововведение стало новым этапом развития: их решения теперь имеют статус исполнительных документов, что усиливает значимость института нотариата в правовой системе страны.


Министерство юстиции, нотариус, Кыргызстан, семья
