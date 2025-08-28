Приоритеты "Альянс Алтын" на форуме: развитие "зеленой" энергетики и кадров

Компания "Альянс Алтын" приняла участие в VII Кыргызско-Российском экономическом форуме, проходившем 14–15 августа 2025 года на Иссык-Куле. Мероприятие, организованное при поддержке Российско-Кыргызского Фонда развития, объединило свыше 1000 участников из Кыргызстана, России и стран ЕАЭС - представителей государственных органов, деловых кругов, институтов развития и экспертного сообщества.

В рамках форума компания стала участником выставочно-ярмарочной экспозиции, собравшей свыше 100 предприятий. На стенде "Альянс Алтын" были презентованы ключевые направления деятельности на месторождении Джеруй - крупнейшем промышленном объекте Таласской области и одном из самых крупных предприятий Кыргызстана. Посетители экспозиции ознакомились с применяемыми технологическими решениями, экологическими стандартами, системой производственной безопасности и программами поддержки регионов.

Отдельное внимание было уделено промежуточным итогам реализации инвестиционного проекта по строительству малой гидроэлектростанции "Джеруй" в Таласской области. Этот проект реализуется дочерней компанией ОсОО "Альянс Гидро", учрежденной в 2024 году по инициативе "Альянс Алтын". Он предполагает строительство деривационной ГЭС мощностью до 28 МВт на реках Туш-Ашуу и Чон-Чычкан с годовой выработкой около 100 млн кВт·ч. Объект спроектирован по принципам экологической устойчивости - без масштабного затопления и с полным возвратом воды в русло. Общая стоимость проекта составляет $39 млн, из которых $25 млн обеспечиваются финансированием Российско-Кыргызского Фонда развития.

В рамках деловой программы VII Кыргызско-Российского экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией "Альянс Алтын" и Кыргызско-Российским Славянским университетом. Документ предусматривает совместную подготовку инженерных и технических кадров, развитие образовательных инициатив и реализацию научно-практических проектов.

Компания "Альянс Алтын" в очередной раз подтвердила открытость к диалогу, стремление к стратегическим партнерствам и ориентацию на реализацию устойчивых инициатив в сферах энергетики, промышленности и человеческого капитала.