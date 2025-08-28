В ГУ "Кызмат" прокомментировали очередь в ЦОН Кара-Балты

На наш материал "ЦОН в Кара-Балте - эпицентр хаоса госуслуг, цифровизации и коррупции?" государственное учреждение "Кызмат" при управлении делами президента Кыргызской Республики дало следующий комментарий.

"В связи с обращениями граждан и публикациями в СМИ о скоплении людей у зданий Центров обслуживания населения (ЦОН), Государственное учреждение "Кызмат" при управлении делами президента сообщает следующее.

ЦОНы по всей республике работают по установленному графику: с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 12:30 до 13:30.

В то же время, на практике наблюдается, что посетители зачастую самостоятельно формируют живые очереди до начала рабочего времени с целью попасть на приём первыми. Подобные действия не предусмотрены регламентом и не способствуют улучшению качества обслуживания.

В целях упрощения получения государственных услуг и снижения нагрузки на ЦОНы, ГУ "Кызмат" в рамках цифровой трансформации внедряет широкий спектр онлайн-сервисов. На сегодняшний день в электронном формате доступны: подача заявлений на регистрацию рождения и смерти; получение пособия "Балага сүйүнчү"; получение повторных свидетельств ЗАГС; регистрация (прописка) граждан Кыргызской Республики; обмен паспортов ID-карт образца 2017 и 2024 годов; изменение фамилии, имени, отчества (ФИО); онлайн-регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства через портал ereg.gov.kg.

Дополнительно в городах Бишкек и Ош, на базе Дворцов бракосочетания, открыты специализированные отделы по обслуживанию иностранных граждан. Мы рекомендуем сопровождающим лицам и заявителям обращаться в данные подразделения для получения консультаций и государственных услуг.

Несмотря на наличие онлайн-сервисов, значительная часть граждан продолжает обращаться в ЦОНы лично, что приводит к увеличению очередей. В этой связи ГУ "Кызмат" призывает граждан активнее использовать доступные цифровые инструменты, позволяющие получать необходимые услуги дистанционно и в удобное время.

ГУ "Кызмат" продолжает работу по модернизации инфраструктуры и улучшению условий предоставления услуг. В настоящее время ведётся строительство нового современного центра обслуживания населения, разрабатываются дополнительные цифровые решения, и с 1 сентября будет увеличена штатная численность сотрудников ЦОН Кара-Балты и других центров.

Также, по техническим причинам система электронной очереди в ЦОН Кара-Балты временно недоступна, так как находится на стадии доработки и в ближайшее время будет возобновлена", - говорится в сообщении ведомства.