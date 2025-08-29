В Бишкеке открылся самый большой парк развлечений в Кыргызстане - "Евразия"

28 августа в Бишкеке произошло событие, которое без преувеличения войдет в историю города. При участии президента страны Садыра Жапарова открылся парк семейного отдыха "Евразия", который является самым большим в республике и один из крупнейших в Центральной Азии.

Новый парк построен на частные средства автономной некоммерческой организации "Евразия" в знак дружбы народов России и Кыргызстана и в ознаменование 10-летия ЕАЭС.

В церемонии открытия приняли участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, вице-спикер Госдумы РФ, член попечительского Совета АНО "Евразия" Борис Чернышов, депутат Госдумы РФ и председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова, а также представители руководства России и Кыргызстана.

Президент Садыр Жапаров в своем выступлении подчеркнул социальную значимость проекта.

"Мы поставили цель, чтобы все дети могли играть в парке на равных, без социального разделения. Таким образом, этот объект не просто современный парк, а социальный проект, направленный на улучшение качества жизни горожан и наших детей, в том числе приезжающих из регионов. Уверен, что подобные проекты внесут большой вклад в улучшение инфраструктуры нашей страны, в том числе столицы, и в повышение уровня жизни её жителей". - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что новый парк - это не просто место развлечений, а важный социальный проект.

"Будущее нового Кыргызстана - это наши дети. Мы стремимся подарить им счастливое детство, достойное образование и создать все условия для воспитания. Сегодняшний парк часть этих устремлений. Вход и пользование аттракционами для детей будут бесплатными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным", - отметил Садыр Жапаров.

По словам председателя Совета АНО "Евразия", депутата Государственной Думы России Алены Аршиновой, парк стал не только местом отдыха, но и символом объединения:

"Сегодня АНО "Евразия" открыла не просто парк, а новую точку притяжения, уникальное общественное пространство, символизирующее дружбу России и Кыргызстана и отражающее наши традиционные ценности и общее стремление сохранять культурный код Евразийского континента. Очень символично, что событие происходит в год 10-летия ЕАЭС и в преддверии Дня независимости Кыргызстана. Это знак того, что наши народы вместе смотрят в будущее. Курс на укрепление международных связей и интеграцию принят президентами Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым. Открытие парка "Евразия" - прекрасное его воплощение", - сказала она.

На территории установлено 30 современных аттракционов, включая самые большие в Центральной Азии русские горки. Все они носят кыргызские и русские названия. Вход регулируется системой электронной очереди, а безопасность обеспечивают видеонаблюдение, охрана, пост милиции и медпункт. Комплекс рассчитан на круглогодичную работу: здесь предусмотрены как летние, так и зимние развлечения. Более 300 человек получили работу благодаря новому объекту, что стало дополнительным стимулом для экономики столицы.

Здесь также есть:

аквазона площадью 4680 м²; светомузыкальный фонтан; интерактивный динопарк; многофункциональное спортивное поле; фуд-корты и ярмарочные зоны; традиционная кыргызская юрта, оформленная как выставочный комплекс.

Зимой парк дополнится тюбинговыми горками и Домом Деда Мороза. Для озеленения высажено около 2000 деревьев и кустарников, засеяно 6000 м² газонов, установлены 30 топиарных фигур, 650 фонарей и проложено 6 километров ретрогирлянд.

О самой организации

АНО "Евразия" - это гуманитарная платформа, созданная на частные средства. Она поддерживает социальные инициативы, развивает проекты в сфере образования, медицины, молодежного обмена, а также занимается сохранением культурного наследия. За первый год работы организация объединила более 70 тысяч участников из разных стран.

Попечительский совет "Евразии" возглавляет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В него входят Борис Чернышов, Алёна Аршинова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, политик и меценат Илан Шор, глава ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков и гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

АНО "Евразия" и Кабмин КР уже реализуют масштабные проекты в образовании, культуре, медицине и социальной сфере. За год республика получила 100 школьных автобусов, профинансированы ремонты и строительство школ и спортобъектов, открыт социальный магазин.

Скоро в Бишкеке и Нарыне заработают Центры поддержки русского языка. Развивается медиашкола "Евразия", проводятся международные кино- и образовательные форумы.