Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

В Бишкеке электросамокаты помогают оперативности городских служб

177  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники мэрии и акимиатов Бишкека продолжат использование электросамокатов для оперативных выездов: сервис ОАО "Кикшеринг Центральная Азия" подтвердил продление программы.

Сервис аренды электросамокатов ОАО "Кикшеринг Центральная Азия" продлил безвозмездный доступ к электросамокатам для городских ведомств Бишкека осенью 2025 года. Практика действует с 2023 года, среди пользователей - мэрия Бишкека, Департамент по управлению муниципальным имуществом, Свердловский и Октябрьский акимиаты. Госорганы используют электросамокаты для контрольных мероприятия на местах и оперативных перемещений между зданиями.

Доступ к электросамокатам организован просто: компания Kicksharing Central Asia дает часы пользования, а руководство ведомств распределяет их в зависимости от потребности подразделений. За два года действия программы сотрудники получили более 5000 часов бесплатных поездок.

В связи с началом учебного года возможность передвижения на двухколесном транспорте особенно актуальна из-за увеличения дорожного трафика. Помимо этого, муниципальные служащие все еще обязаны передвигаться без личных авто по вторникам и четвергам.

"Для коротких поездок по городу электросамокаты оказываются быстрее служебной машины. Осенью, когда движение традиционно плотнее, они помогают сотрудникам оперативно добираться на выезды и оставаться мобильными даже в часы пик", - генеральный директор ОАО "Кикшеринг Центральная Азия" Бактияр Кожокеев.

ОАО "Кикшеринг Центральная Азия" продолжает тесную работу с городскими службами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449968
Теги:
Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  