В Бишкеке электросамокаты помогают оперативности городских служб

Сотрудники мэрии и акимиатов Бишкека продолжат использование электросамокатов для оперативных выездов: сервис ОАО "Кикшеринг Центральная Азия" подтвердил продление программы.

Сервис аренды электросамокатов ОАО "Кикшеринг Центральная Азия" продлил безвозмездный доступ к электросамокатам для городских ведомств Бишкека осенью 2025 года. Практика действует с 2023 года, среди пользователей - мэрия Бишкека, Департамент по управлению муниципальным имуществом, Свердловский и Октябрьский акимиаты. Госорганы используют электросамокаты для контрольных мероприятия на местах и оперативных перемещений между зданиями.

Доступ к электросамокатам организован просто: компания Kicksharing Central Asia дает часы пользования, а руководство ведомств распределяет их в зависимости от потребности подразделений. За два года действия программы сотрудники получили более 5000 часов бесплатных поездок.

В связи с началом учебного года возможность передвижения на двухколесном транспорте особенно актуальна из-за увеличения дорожного трафика. Помимо этого, муниципальные служащие все еще обязаны передвигаться без личных авто по вторникам и четвергам.

"Для коротких поездок по городу электросамокаты оказываются быстрее служебной машины. Осенью, когда движение традиционно плотнее, они помогают сотрудникам оперативно добираться на выезды и оставаться мобильными даже в часы пик", - генеральный директор ОАО "Кикшеринг Центральная Азия" Бактияр Кожокеев.

ОАО "Кикшеринг Центральная Азия" продолжает тесную работу с городскими службами.