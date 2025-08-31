Погода
$ 87.07 - 87.58
€ 101.20 - 102.20

В Монако состоялась жеребьёвка лиги чемпионов УЕФА 2025/2026

244  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Монако в "Гримальди Форум" прошла официальная жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Турнир пройдёт по обновлённому формату: в нём примут участие 36 клубов, каждая команда проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Лучшие восемь команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е место сыграют стыковые матчи.

Сложный жребий для "Реала"

Рекордсмен турнира "Реал Мадрид" попал в непростую группу, где его соперниками станут: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Марсель", "Монако" и дебютант "Кайрат" Алматы. Болельщики особенно ждут встречи "Ливерпуль" – "Реал" на "Энфилде".

ПСЖ в "группе смерти"

Действующий чемпион Пари Сен-Жермен оказался в одной группе с "Баварией", "Барселоной", "Тоттенхэмом", "Ньюкаслом", "Аталантой" и "Байером" Леверкузен. Команда Луиса Энрике начнёт серию сложных матчей против "Барселоны".

Испытания для "Ливерпуля"

Под руководством Арне Слота "Ливерпуль" сыграет с "Реалом", "Интером", "Атлетико", "Айнтрахтом", ПСВ Эйндховен, "Марселем" и "Галатасараем". Ключевыми станут матчи с мадридскими клубами.

"Манчестер Сити" на пути к реваншу

Чемпион ЛЧ-2023 "Манчестер Сити" встретится с "Боруссией" Дортмунд, "Байером", "Наполи", "Реалом", "Вильярреалом", дебютантом "Будё-Глимт" и "Монако".

Новые лица турнира

В основной стадии впервые сыграют четыре клуба: "Кайрат" Алматы, "Будё-Глимт", "Пафос" и "Юнион Сент-Жиллуа". Особое внимание приковано к "Кайрату" - первому казахстанскому клубу на этом этапе ЛЧ.

Полное расписание матчей с датами и временем будет опубликовано к 30 августа 2025 года. Старт турнира - в сентябре, финал состоится 30 мая 2026 года на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Суперматчи грандов и появление новичков обещают сделать сезон 2025/26 одним из самых зрелищных в истории Лиги чемпионов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449971
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  