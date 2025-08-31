В Монако состоялась жеребьёвка лиги чемпионов УЕФА 2025/2026

В Монако в "Гримальди Форум" прошла официальная жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Турнир пройдёт по обновлённому формату: в нём примут участие 36 клубов, каждая команда проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Лучшие восемь команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е место сыграют стыковые матчи.

Сложный жребий для "Реала"

Рекордсмен турнира "Реал Мадрид" попал в непростую группу, где его соперниками станут: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Марсель", "Монако" и дебютант "Кайрат" Алматы. Болельщики особенно ждут встречи "Ливерпуль" – "Реал" на "Энфилде".

ПСЖ в "группе смерти"

Действующий чемпион Пари Сен-Жермен оказался в одной группе с "Баварией", "Барселоной", "Тоттенхэмом", "Ньюкаслом", "Аталантой" и "Байером" Леверкузен. Команда Луиса Энрике начнёт серию сложных матчей против "Барселоны".

Испытания для "Ливерпуля"

Под руководством Арне Слота "Ливерпуль" сыграет с "Реалом", "Интером", "Атлетико", "Айнтрахтом", ПСВ Эйндховен, "Марселем" и "Галатасараем". Ключевыми станут матчи с мадридскими клубами.

"Манчестер Сити" на пути к реваншу

Чемпион ЛЧ-2023 "Манчестер Сити" встретится с "Боруссией" Дортмунд, "Байером", "Наполи", "Реалом", "Вильярреалом", дебютантом "Будё-Глимт" и "Монако".

Новые лица турнира

В основной стадии впервые сыграют четыре клуба: "Кайрат" Алматы, "Будё-Глимт", "Пафос" и "Юнион Сент-Жиллуа". Особое внимание приковано к "Кайрату" - первому казахстанскому клубу на этом этапе ЛЧ.

Полное расписание матчей с датами и временем будет опубликовано к 30 августа 2025 года. Старт турнира - в сентябре, финал состоится 30 мая 2026 года на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Суперматчи грандов и появление новичков обещают сделать сезон 2025/26 одним из самых зрелищных в истории Лиги чемпионов.