"Кайрат" проведёт домашние матчи Лиги чемпионов в Алматы

Алматинский "Кайрат" объявил, что все свои домашние матчи в групповом этапе Лиги чемпионов проведёт на центральном стадионе Алматы.

Решение принято в соответствии с регламентом УЕФА, который обязывает клубы заявлять только один стадион на весь групповой этап без права его изменения до стадии плей-офф.

Центральный стадион Алматы соответствует четвёртой категории УЕФА, что позволяет принимать матчи Лиги чемпионов вплоть до полуфинала.

Историческое достижение "Кайрата" стало возможным после драматичного противостояния с шотландским "Селтиком" в раунде плей-офф: обе встречи завершились нулевыми ничьими, а в серии пенальти казахстанский клуб оказался сильнее – 3:2. Это обеспечило команде дебютное попадание в основной этап турнира.

В рамках группового этапа каждая команда проведёт по четыре домашних матча – всего состоится восемь туров. Таким образом, болельщики в Алматы впервые станут свидетелями матчей Лиги чемпионов с участием ведущих европейских клубов.