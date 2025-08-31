"Холанд сменил фамилию на футболке сборной Норвегии"

Звезда "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд официально изменил фамилию на своей футболке национальной команды. Теперь на спине форварда будет значиться полная версия его фамилии - Braut Haaland (Браут Холанд).

Объявление сделано на официальной странице сборной Норвегии в социальных сетях, где показали футболку с номером 9 и новой надписью.

"Новый образ. Эрлинг отныне будет играть с полной фамилией на спине футболки сборной", – говорится в заявлении.

Ранее 25-летний нападающий выходил на поле в футболке только с фамилией отца – Haaland, но теперь решил отдать дань уважения и матери, бывшей легкоатлетке Грю Марите Браут, добавив её фамилию.

Таким образом, в предстоящих матчах Норвегии в Лиге наций и отборе на чемпионат Европы болельщики увидят на футболке форварда надпись Braut Haaland.