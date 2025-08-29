Кабмин утвердил программу поддержки этнических кыргызов и кайрылманов

Кабинет министров Кыргызстана утвердил программу поддержки этнических кыргызов и кайрылманов на 2026–2029 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев. Программа направлена на содействие этническим кыргызам из Малого и Большого Памира Афганистана, а также кайрылманам, прибывающим в страну.

Постановлением утверждены план мероприятий, матрица индикаторов мониторинга и бюджет программы.

Госорганы и органы местного самоуправления обязаны ежеквартально отчитываться в Минтруда, соцобеспечения и миграции. Министерство по итогам полугодия будет направлять сводные данные в Администрацию президента.

Постановление вступает в силу через 10 дней после подписания.