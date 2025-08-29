Погода
$ 87.07 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Кабмин утвердил программу поддержки этнических кыргызов и кайрылманов

212  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров Кыргызстана утвердил программу поддержки этнических кыргызов и кайрылманов на 2026–2029 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев. Программа направлена на содействие этническим кыргызам из Малого и Большого Памира Афганистана, а также кайрылманам, прибывающим в страну.

Постановлением утверждены план мероприятий, матрица индикаторов мониторинга и бюджет программы.

Госорганы и органы местного самоуправления обязаны ежеквартально отчитываться в Минтруда, соцобеспечения и миграции. Министерство по итогам полугодия будет направлять сводные данные в Администрацию президента.

Постановление вступает в силу через 10 дней после подписания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449984
Теги:
Афганистан, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  