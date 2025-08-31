Минобороны провели торжественное собрание, посвященное Дню независимости

В Кыргызском национальном военном лицее имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова, состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие руководство МО КР, военнослужащие и гражданский персонал Центрального аппарата Министерства обороны и личный состав Генерального штаба Вооруженных Сил, военнослужащие и служащие соединений, частей и учреждений Бишкекского гарнизона, а также ветераны Вооруженных Сил и члены семей военнослужащих.

С приветственной речью выступил министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Мукамбетов Руслан Мустафаевич.

В своем выступлении министр обороны отметил, что

"…31 августа 1991 года особенная дата для кыргызского народа, так как именно в этот день, наш народ получив независимость, начал свою новую историю с чистого листа…".

Далее генерал – майор Руслан Мукамбетов продолжил, что "… Народ Кыргызстана никогда не забудет лучших представителей нашего народа, посвятившие свою жизнь во имя свободы и независимости нашей Родины. И наш священный долг достойно защищать независимость и территориальную целостность нашей Родины…".

В завершении своего выступления министр обороны выразил уверенность, что "…как показали последние события, прошедшие в последние годы, военнослужащие Министерства обороны являются достойными представителями и наследниками кыргызского народа, проявляя свои лучшие качества – истинное мужество и патриотизм, высокое воинское мастерство и верность своему ратному долгу...".

Также, на торжественном мероприятии был доведен приказ Министра обороны о поощрении наиболее отличившихся военнослужащих и служащих в честь Дня Независимости Кыргызской Республики.

Завершилось торжественное собрание большим праздничным концертом деятелей искусств Кыргызстана и артистов Центрального дома армии Министерства обороны.