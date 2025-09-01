В Кыргызстане презентована книга "Аксакал", посвященная Орозбеку Шабданову

В айтматовском зале национальной библиотеки презентована книги "Аксакал", посвященной археологическим исследованиям и трудам известного археолога Орозбека Шабданова.

В мероприятии, в котором приняли участие известные историки, поэты, писатели, общественные деятели, научные работники и любители литературы, от имени министра культуры, информации и молодежной политики Мирбека Мамбеталиева принял участие советник министра Бактыбек Секимов, который вручил Орозбеку Шабданову "Благодарственным письмом" министерства за большой вклад в изучение исторического наследия.

По инициативе аксакала в 2025 году в Коргон-Жар айыл окмоту были проведены первые археологические раскопки, в результате которых было найдено несколько артефактов. Установлено, что они относятся к культуре II тысячелетия. Это открытие вошло в историю как серьезное событие, открывшее новую страницу на археологической карте Кыргызстана.

Книга "Аксакал", посвященная 90-летию со дня рождения Орозбека Шабданова, написана писателем Куттумидином Базаркуловым.