В Нарыне задержали жителей за незаконное выкапывание 50 кг корней эндикa

В ходе рейда в Ат-Башинском районе Нарынской области задержаны лица, выкапывавшие корни эндикa. Об этом сообщает экоорганизация NABU Кыргызстан.

Факт выявлен в ходе спецрейда, проведённого сотрудниками группы "Барс" NABU Кыргызстан совместно со специалистами и егерями отдела биоразнообразия Нарынского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР по Ат-Башинскому и Ак-Талинскому районам.

Во время рейда проверили дома местных жителей, подозреваемых в нанесении ущерба природе, и выявили около 50 кг выкопанных корней эндикa. На месте был составлен акт, нарушителям назначен штраф в размере 10 тысяч сомов. Также с жителями провели разъяснительную работу о бережном отношении к природе.

Справка: В последние годы в Кыргызстане растёт число тех, кто добывает корни эндикa (арнебия - Arnebia Forssk) ради заработка. В связи с этим с 28 мая 2024 года правительством был введён мораторий на его выкапывание. Однако, несмотря на запрет, в октябре того же года в Чаткале более десяти человек отправились заготовлять корни эндикa, шестеро из них погибли под снежной лавиной. Биологи регулярно подчёркивают важную роль этого редкого растения в экосистеме.

Эндик встречается во многих регионах Кыргызстана, преимущественно на горных хребтах Тескей- Ала-Тоо и Кунгей- Ала-Тоо. Особенно много его на высокогорных хребтах Ат-Баши, Ак-Талаа, Тогуз-Торо, Токтогула, Аксы и Чаткала, на высотах свыше 2,5 тыс. метров.


