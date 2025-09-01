Объявлен прием заявок на Национальный музейный фестиваль Кыргызстана

Национальный музейный фестиваль Кыргызской Республики - крупное культурное мероприятие, посвященное обмену лучшим опытом в музейной сфере, продвижению новых инициатив и укреплению роли музеев в обществе. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Фестиваль пройдет с 1 по 5 октября 2025 года в городе Баткен.

Участники могут представить свои выставки, проекты, научные и творческие работы, а также обменяться опытом с сообществом и коллегами.

Тема фестиваля - Инклюзивный музей. Поэтому к участию приглашаются музейные работники, специалисты, работающие в музейной сфере, а также организации и частные лица, работающие в этом направлении.

Для музейных работников и сотрудников, работающих в социальных сетях, расходы на проезд, проживание и посещение полностью покрываются организаторами.