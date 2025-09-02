Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

В ТПП КР состоялась встреча с делегацией строительных компаний Китая

104  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мероприятие прошло под руководством вице-президента ТПП КР Авазбека Керимбаева. С приветственным словом выступила председатель Ассоциации строительного комитета Айнура Сагын, сообщает пресс-служба ведомства.

С кыргызской стороны участие принял заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры при Минстрое КР Алмазбек Мажитов.

Китайскую делегацию возглавила Ассоциация строительной промышленности Синьцзян-Уйгурского автономного района. Генеральный секретарь Ассоциации - Song Lanping.

Во встрече приняли участие представители крупнейших строительных компаний и ведущие производители строительных материалов Китая.

Переговоры стали важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества и открывают новые перспективы для реализации совместных проектов в сфере строительства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449992
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  