В ТПП КР состоялась встреча с делегацией строительных компаний Китая

Мероприятие прошло под руководством вице-президента ТПП КР Авазбека Керимбаева. С приветственным словом выступила председатель Ассоциации строительного комитета Айнура Сагын, сообщает пресс-служба ведомства.

С кыргызской стороны участие принял заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры при Минстрое КР Алмазбек Мажитов.

Китайскую делегацию возглавила Ассоциация строительной промышленности Синьцзян-Уйгурского автономного района. Генеральный секретарь Ассоциации - Song Lanping.

Во встрече приняли участие представители крупнейших строительных компаний и ведущие производители строительных материалов Китая.

Переговоры стали важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества и открывают новые перспективы для реализации совместных проектов в сфере строительства.