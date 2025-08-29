Браконьеров, застреливших горных козлов, оштрафовали на 640 тыс. сомов

В Ат-Башинском районе Нарынской области выявлены граждане, застрелившие двух горных козлов. Инцидент произошёл на пастбище Соок. Об этом сообщили в пресс-службе NABU Кыргызстан, организации, занимающейся охраной природы.

По информации организации, факт был установлен в ходе специального рейда, проведённого сотрудниками группы "Барс" NABU Кыргызстан совместно со специалистами и егерями отдела биоразнообразия Нарынского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР по Ат-Башинскому и Ак-Талинскому районам.

"В ходе проверки один из местных жителей пытался скрыть убитого козла, выбросив его в реку, второй же был пойман на месте с тушей, повешенной на ограду для овец. На месте составлен акт, животное передано в Ат-Башинский РОБД для расследования", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, на охотников наложен административный штраф в размере 20 тыс. сомов, предъявлены иски на 300 тыс. сомов каждый, что в сумме составило 640 тыс. сомов.

В рамках рейда также проведена разъяснительная работа с местными жителями о бережном отношении к природе.