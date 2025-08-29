Погода
$ 87.07 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Браконьеров, застреливших горных козлов, оштрафовали на 640 тыс. сомов

66  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ат-Башинском районе Нарынской области выявлены граждане, застрелившие двух горных козлов. Инцидент произошёл на пастбище Соок. Об этом сообщили в пресс-службе NABU Кыргызстан, организации, занимающейся охраной природы.

По информации организации, факт был установлен в ходе специального рейда, проведённого сотрудниками группы "Барс" NABU Кыргызстан совместно со специалистами и егерями отдела биоразнообразия Нарынского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР по Ат-Башинскому и Ак-Талинскому районам.

"В ходе проверки один из местных жителей пытался скрыть убитого козла, выбросив его в реку, второй же был пойман на месте с тушей, повешенной на ограду для овец. На месте составлен акт, животное передано в Ат-Башинский РОБД для расследования", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, на охотников наложен административный штраф в размере 20 тыс. сомов, предъявлены иски на 300 тыс. сомов каждый, что в сумме составило 640 тыс. сомов.

В рамках рейда также проведена разъяснительная работа с местными жителями о бережном отношении к природе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449993
Теги:
Нарынская область, штраф, браконьерство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  