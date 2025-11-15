Милиционеры Бишкека оперативно доставили девочку с ожогом в больницу

Сотрудники полка ППСМ своевременно отреагировали на обращение матери, чья дочь получила сильный ожог ноги горячей водой и нуждалась в срочной медицинской помощи.

Получив сообщение, милиционеры незамедлительно прибыли на место, оценили ситуацию и помогли родителям в кратчайшие сроки доставить ребёнка в ближайшее медицинское учреждение. Благодаря их оперативности девочке оказали необходимую медицинскую помощь.

Родители поблагодарили сотрудников милиции за отзывчивость и быстрое реагирование, подчеркнув важность таких действий для безопасности жителей столицы.