Российские хоккеисты будут играть за сборную Индонезии

- Самуэль Деди Ирие
Парламент Индонезии предоставил гражданство четырём российским хоккеистам – Савелию Молчанову, Евгению Нурисламову, Артёму Безрукову и Аделю Хабибуллину. Теперь они смогут выступать за национальную сборную страны.

По данным Jakarta Globe, решение принято в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией, подписанного в июне этого года. Замминистра молодежи и спорта Тауфик Хидаят заявил, что привлечение игроков направлено на усиление команды к Играм Юго-Восточной Азии 2025, 2027 и 2029 годов и развитие местных лиг.

Сейчас сборная Индонезии играет в четвёртом дивизионе чемпионата мира по хоккею. Нурисламов и Безруков с 2023 года выступают за индонезийские клубы, Молчанов ранее играл за юношескую команду "Сочи", а Хабибуллин защищал ворота казанской "Стрелы".

Кроме того, парламент Индонезии одобрил натурализацию пяти иностранных футболистов для национальных сборных.


