Кыргызстан примет Кубок Центральной Азии по парусному спорту

Президент Азиатской федерации парусного спорта (ASAF) доктор Малав Шрофф совершил рабочий визит в Кыргызстан по приглашению главы Федерации парусного спорта КР профессора Каната Мамакеева.

В ходе визита он встретился с генеральным секретарем Федерации Андреем Мадеко, посетил детско-юношескую школу парусного спорта в Балыкчы и провёл переговоры с главным тренером В.А. Брюховым о перспективах развития парусной подготовки и участия кыргызских спортсменов в соревнованиях ASAF.

Доктор Шрофф также побывал в яхт-клубе Чолпон-Аты, где отметил высокий уровень организации клуба и его музея. Кроме того, он принял участие в дружеской парусной гонке вместе с президентом регаты и Fareast Club Кириллом Сахарцевым.

По итогам встреч стороны достигли предварительной договорённости о проведении на побережье Иссык-Куля Кубка Центральной Азии по парусному спорту под эгидой ASAF.


