Фехтовальщики Кыргызстана выиграли медали на турнире в Алматы

Сборная Кыргызстана по фехтованию успешно выступила на международном турнире, который прошёл с 25 по 28 августа в Алматы (Казахстан). В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из семи стран, сообщили в Федерации фехтования КР.

В личных турнирах победы распределились следующим образом: Миркун Данил (взрослые) – 1 место, Юлдашев Роман (ветераны) – 2 место, Чудинова Полина (U12) – 3 место.

В командных соревнованиях национальная сборная также показала высокие результаты:

U12 девочки: Азалия Ибралиева и Валерия Зотова – 1 место, Полина Чудинова – 2 место

U12 мальчики: Назар Абдыкаимов и Юрий Погорельский – 3 место

U16 девочки и U20 юниоры и девушки – несколько третьих мест

Федерация фехтования КР отметила высокий уровень подготовки команды и выразила уверенность в успешных выступлениях спортсменов на будущих международных турнирах.


