КР и Таджикистан усилят меры реагирования на бедствия при поддержке АБР

- Назгуль Абдыразакова
Азиатский банк развития утвердил программу стоимостью 56,4 млн долларов США, направленную на повышение потенциала реагирования Кыргызстана и Таджикистана на стихийные бедствия. Средства будут направлены на укрепление финансовой устойчивости и обеспечение быстрых выплат в случае катастроф.

Программа основана на двух инструментах: бюджетной поддержке при бедствиях средней тяжести и чрезвычайных ситуациях в здравоохранении (CDF), а также выпуске облигаций на случай катастроф (DRB), обеспечивающих оперативную ликвидность при серьезных бедствиях.

Как отметила гендиректор АБР по Центральной и Западной Азии Лея Гутиеррес, инициатива позволит уменьшить фискальную нагрузку стран и перейти от реактивного подхода к превентивному управлению рисками. Программа фокусируется на институциональном укреплении, совершенствовании управления и реализации стратегических реформ в сфере риск-менеджмента.

Проект подготовлен в рамках технической помощи АБР по развитию механизмов передачи рисков в странах ЦАРЭС. Финансирование обеспечивается грантом Азиатского фонда развития на 53,1 млн долларов и 3,3 млн долларов из Азиатско-Тихоокеанского климатического фонда.


