Медербек Туманов занял должность заместителя министра экономики (биография)

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики представили Медербека Туманова на должность заместителя министра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Справка: Туманов Медербек Кубанычбекович родился 30 октября 1989 года.

Образование:

В 2012 году окончил Академию управления при президенте Кыргызской Республики по специальности финансист.

В 2017 году получил второе высшее образование в Кыргызском национальном университете им. Жусупа Баласагына по специальности юрист.

Проходил ряд международных и национальных курсов повышения квалификации, в том числе в Joint Vienna Institute (Австрия), APMG PPP Certification Program, PPP Expertise Eurasia, а также на программах, организованных Азиатским банком развития и Министерством финансов КР.