Медербек Туманов занял должность заместителя министра экономики (биография)

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики представили Медербека Туманова на должность заместителя министра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Справка: Туманов Медербек Кубанычбекович родился 30 октября 1989 года.
Образование:
В 2012 году окончил Академию управления при президенте Кыргызской Республики по специальности финансист.
В 2017 году получил второе высшее образование в Кыргызском национальном университете им. Жусупа Баласагына по специальности юрист.
Проходил ряд международных и национальных курсов повышения квалификации, в том числе в Joint Vienna Institute (Австрия), APMG PPP Certification Program, PPP Expertise Eurasia, а также на программах, организованных Азиатским банком развития и Министерством финансов КР.