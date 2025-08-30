"Фенербахче" уволил Жозе Моуринью после вылета команды из Лиги чемпионов

Турецкий клуб "Фенербахче" официально объявил о расставании с главным тренером Жозе Моуринью. Решение было принято после того, как команда потерпела поражение от португальской "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов 27 августа, что привело к завершению выступления клуба в турнире.

"Мы приняли решение расстаться с Жозе Моуринью, который руководил командой с сезона-2024/2025. Клуб благодарит его за вклад в развитие нашей команды и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в официальном сообщении пресс-службы "Фенербахче", опубликованном в социальной сети X.

Жозе Моуринью, известный своими успехами в Европе, ранее тренировал мадридский "Реал", английские "Челси" и "Тоттенхэм", итальянский "Интер" и "Рому". Под его руководством "Фенербахче" провёл сложный сезон, однако не сумел преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов, что и стало ключевым фактором для увольнения.

Клуб уже ведёт поиски нового главного тренера, который сможет вывести команду на высокий уровень в национальном чемпионате и вернуть её в еврокубки.