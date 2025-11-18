Погода
Глава МИД Китая посетит Кыргызстан с официальным визитом

88  0
- Назгуль Абдыразакова
Министр иностранных дел КНР, Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван И прибудет в Кыргызстан с официальным визитом 19–20 ноября по приглашению главы МИД КР Жээнбека Кулубаева. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые усилят сотрудничество между двумя странами.

По данным ведомства, в рамках программы визита запланированы встречи Ван И с руководством Кыргызстана, переговоры с министром иностранных дел КР, а также проведение первого заседания Стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств. Стороны намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы дальнейшего партнёрства.


URL: https://www.vb.kg/450010
Теги:
визит, Китай, Кыргызстан, МИД
