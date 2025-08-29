Погода
В Бишкеке несовершеннолетнюю заставляли заниматься проституцией

182  0
- Назгуль Абдыразакова
После вмешательства Акыйкатчы Джамили Джаманбаевой уголовное дело о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией возвращено на доследование. Подросток в 2024 году в течение месяца находилась в сексуальном рабстве в Бишкеке. Две женщины, вовлекшие её, были задержаны, однако их действия переквалифицировали на менее тяжкое преступление и заключили процессуальные соглашения о признании вины.

С июня 2025 года Институт Акыйкатчы защищает интересы 15-летней девочки. Мать и адвокат обратились к омбудсмену с просьбой содействовать привлечению виновных к ответственности, указывая на необъективное расследование, которое могло привести к уходу обвиняемых от заслуженного наказания.

По данным следствия, новая знакомая девочки А. кызы А. пригласила её к себе домой, обещав финансовую поддержку. Через несколько дней подростка передали другой женщине - Х.Ж., под угрозами заставляли работать, били, накачивали наркотиками и заставляли заниматься проституцией. Х.Ж. отобрала у девочки телефон, а девочка смогла спастись лишь после попытки спрыгнуть с шестого этажа - соседи вызвали хозяйку квартиры, и подросток выбежала к соседям, умоляя о помощи. На вызов приехала милиция.

26 сентября 2024 года Первомайский РОВД возбудил уголовное дело по статье 159, часть 3 ("Вовлечение в занятие проституцией совершенное в отношении ребенка"). В ходе следствия дело было переквалифицировано на часть 1, а обвиняемым был назначен штраф, что значительно смягчило наказание.

Акыйкатчы Джаманбаева направила письма в Генеральную прокуратуру с призывом проверить законность переквалификации и обоснованность процессуальных соглашений. В августе Первомайский районный суд вернул дело Х.Ж. прокурору на доследование с составлением нового обвинительного акта, а дело А. кызы А. - на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Омбудсмен подчеркнула, что несмотря на очевидные признаки особо тяжкого преступления, действия женщин были переквалифицированы на менее тяжкое. Институт Акыйкатчы также содействовал реабилитации подростка и получению медицинской помощи, напомнив о необходимости соблюдения наилучших интересов ребенка согласно статье 27 Конституции КР и статье 34 Конвенции ООН о правах ребенка.


URL: https://www.vb.kg/450012
Теги:
несовершеннолетние, проституция, Бишкек, акыйкатчы
