Погода
$ 87.12 - 87.52
€ 101.00 - 101.90

В селе Баетово введен в эксплуатацию мини-цех по переработке шерсти

177  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По поручению заместителя Председателя Кабинета Министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в селе Баетов Ак-Талинского района Нарынской области была открыт и введен в эксплуатацию мини цех по переработке шерсти. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На строительство предприятия и обеспечение его необходимым оборудованием было выделено 2 675 000 сомов. Запуск фабрики создаёт условия для значительного улучшения социально-экономической ситуации в регионе. В настоящее время на складах кооператива "Карыбек" уже хранится более 10 тонн мягкой шерсти (готовое сырье для переработки) мериносовых овец.

Продукция, производимая здесь ориентирована на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а в ближайшем будущем планируется выход на экспорт. Сырьём предприятие будет обеспечиваться из Ак-Талинского и соседних районов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450016
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  