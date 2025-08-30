В селе Баетово введен в эксплуатацию мини-цех по переработке шерсти

По поручению заместителя Председателя Кабинета Министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в селе Баетов Ак-Талинского района Нарынской области была открыт и введен в эксплуатацию мини цех по переработке шерсти. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На строительство предприятия и обеспечение его необходимым оборудованием было выделено 2 675 000 сомов. Запуск фабрики создаёт условия для значительного улучшения социально-экономической ситуации в регионе. В настоящее время на складах кооператива "Карыбек" уже хранится более 10 тонн мягкой шерсти (готовое сырье для переработки) мериносовых овец.

Продукция, производимая здесь ориентирована на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а в ближайшем будущем планируется выход на экспорт. Сырьём предприятие будет обеспечиваться из Ак-Талинского и соседних районов.