С октября пенсионеры Кыргызстана получат повышенные выплаты

Кабинет министров Кыргызской Республики постановил проиндексировать пенсии с 1 октября 2025 года, назначенные по Закону "О государственном пенсионном социальном страховании". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, пенсии со страховой частью до 50 000 сомов увеличат на коэффициент 1,10. Для пенсий со страховой частью свыше 50 000 сомов повышение составит также 1,10, но не менее 600 сомов и не более 5 000 сомов. Общий размер пенсий после индексации не может быть меньше 7 100 сомов с учётом надбавок за доведение базовой части пенсии. Социальному фонду КР поручено перерасчитать размеры страховых частей пенсий и обеспечить их своевременную выплату. Индексация касается пенсий, назначенных до 1 октября 2025 года, и направлена на поддержку пенсионеров с учётом роста стоимости жизни.