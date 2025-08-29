Погода
$ 87.07 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

С октября пенсионеры Кыргызстана получат повышенные выплаты

132  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров Кыргызской Республики постановил проиндексировать пенсии с 1 октября 2025 года, назначенные по Закону "О государственном пенсионном социальном страховании". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, пенсии со страховой частью до 50 000 сомов увеличат на коэффициент 1,10. Для пенсий со страховой частью свыше 50 000 сомов повышение составит также 1,10, но не менее 600 сомов и не более 5 000 сомов. Общий размер пенсий после индексации не может быть меньше 7 100 сомов с учётом надбавок за доведение базовой части пенсии. Социальному фонду КР поручено перерасчитать размеры страховых частей пенсий и обеспечить их своевременную выплату. Индексация касается пенсий, назначенных до 1 октября 2025 года, и направлена на поддержку пенсионеров с учётом роста стоимости жизни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450018
Теги:
пенсии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  