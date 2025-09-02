Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

Департамент водоснабжения КР: в 112 селах ведутся работы по водоснабжению

204  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент питьевого водоснабжения и водоотведения Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует, что, в 112 населённых пунктах реализуются текущие проекты по водоснабжению, дополнительно в 114 сёлах планируются соответствующие работы в дальнейшем. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках республиканского бюджета, предусмотренного по статье "Капитальные вложения" на 2025 год, в области осуществляется реализация проектов в 86 населённых пунктах: строительно-монтажные работы ведутся в 13 селах, по 73 селам собираются первичные документы для проведения процедур государственных закупок и дальнейшего проектирования и строительства.

В рамках проекта "Устойчивое развитие водоснабжения и санитарии", финансируемого Международной ассоциацией развития, предусмотрено обеспечение питьевой водой 36 сел области; работы завершены в 23 населённых пунктах, в 13 продолжаются строительно-монтажные мероприятия.

Дополнительно, в сотрудничестве с международными финансовыми институтами предусмотрено обеспечение водоснабжения в 114 селах Ошской области: 82 в рамках Фазы I Программы "Всеобщего доступа к водоснабжению и санитарии" (при участии Международной ассоциации развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Швейцарского агентства по сотрудничеству и развитию, Фонда ОПЕК), и 32 за счёт средств Европейского фонда стабилизации и развития.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450021
Теги:
водоснабжение, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  