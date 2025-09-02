Департамент водоснабжения КР: в 112 селах ведутся работы по водоснабжению

Департамент питьевого водоснабжения и водоотведения Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует, что, в 112 населённых пунктах реализуются текущие проекты по водоснабжению, дополнительно в 114 сёлах планируются соответствующие работы в дальнейшем. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках республиканского бюджета, предусмотренного по статье "Капитальные вложения" на 2025 год, в области осуществляется реализация проектов в 86 населённых пунктах: строительно-монтажные работы ведутся в 13 селах, по 73 селам собираются первичные документы для проведения процедур государственных закупок и дальнейшего проектирования и строительства.

В рамках проекта "Устойчивое развитие водоснабжения и санитарии", финансируемого Международной ассоциацией развития, предусмотрено обеспечение питьевой водой 36 сел области; работы завершены в 23 населённых пунктах, в 13 продолжаются строительно-монтажные мероприятия.

Дополнительно, в сотрудничестве с международными финансовыми институтами предусмотрено обеспечение водоснабжения в 114 селах Ошской области: 82 в рамках Фазы I Программы "Всеобщего доступа к водоснабжению и санитарии" (при участии Международной ассоциации развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Швейцарского агентства по сотрудничеству и развитию, Фонда ОПЕК), и 32 за счёт средств Европейского фонда стабилизации и развития.