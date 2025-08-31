В Кара-Куле введён в эксплуатацию современный завод по переработке рыбы

В городе Кара-Куле Джалад-Абадской области, в районе Жээн Кыштоо, построен и введён в эксплуатацию современный рыбоперерабатывающий завод, рассчитанный на производство до 5 тысяч тонн готовой продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Производственная мощность завода составляет до 20 тонн сырья в сутки, при этом используется как собственная продукция рыбного хозяйства, так и сырьё соседних предприятий. Завод обеспечивает полный производственный цикл: приём и хранение рыбы, разделка, засолка, упаковка, охлаждение и заморозка. Также предусмотрены санитарно-бытовые помещения, лаборатория, холодильные и морозильные камеры, а также помещения для переработки отходов.

Общая площадь предприятия составляет 1,5 гектара, площадь зданий – 1300 м², из которых 750 м² занимают производственные цеха.

Объём инвестиций: 119 млн сом

Количество рабочих мест: до 50

Основная продукция: охлаждённая и свежемороженая рыба, полуфабрикаты

Продукция реализуется не только на внутреннем рынке Кыргызстана, но и экспортируется в Россию, Узбекистан и Казахстан.

На заводе внедрены международные стандарты качества HACCP и ISO, что обеспечивает безопасность продукции и её конкурентоспособность. Кроме того, производственные отходы перерабатываются в корм, обеспечивая экологическую чистоту производства.

В будущем планируется расширение мощностей завода и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.