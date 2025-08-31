Погода
$ 87.07 - 87.58
€ 101.20 - 102.20

В Кара-Куле введён в эксплуатацию современный завод по переработке рыбы

166  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Кара-Куле Джалад-Абадской области, в районе Жээн Кыштоо, построен и введён в эксплуатацию современный рыбоперерабатывающий завод, рассчитанный на производство до 5 тысяч тонн готовой продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Производственная мощность завода составляет до 20 тонн сырья в сутки, при этом используется как собственная продукция рыбного хозяйства, так и сырьё соседних предприятий. Завод обеспечивает полный производственный цикл: приём и хранение рыбы, разделка, засолка, упаковка, охлаждение и заморозка. Также предусмотрены санитарно-бытовые помещения, лаборатория, холодильные и морозильные камеры, а также помещения для переработки отходов.

Общая площадь предприятия составляет 1,5 гектара, площадь зданий – 1300 м², из которых 750 м² занимают производственные цеха.

Объём инвестиций: 119 млн сом

Количество рабочих мест: до 50

Основная продукция: охлаждённая и свежемороженая рыба, полуфабрикаты

Продукция реализуется не только на внутреннем рынке Кыргызстана, но и экспортируется в Россию, Узбекистан и Казахстан.

На заводе внедрены международные стандарты качества HACCP и ISO, что обеспечивает безопасность продукции и её конкурентоспособность. Кроме того, производственные отходы перерабатываются в корм, обеспечивая экологическую чистоту производства.

В будущем планируется расширение мощностей завода и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450024
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  