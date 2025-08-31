В Бишкеке обсудили проекты ФАО и РЭЦЦА по биоразнообразию и ГМО

В Бишкеке исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Батыр Мамедов и глава представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Кыргызской Республике Олег Гучгельдиев обсудили координацию усилий в рамках двух региональных проектов, финансируемых Всемирным банком - RESILAND CA+ и "Единое здоровье", направленные на межсекторальное взаимодействие в сфере охраны окружающей среды, уменьшению рисков чрезвычайных ситуаций, здоровья населения и устойчивого сельского хозяйства.

В ходе встречи директор филиала РЭЦЦА в Кыргызской Республике Кубан Матраимов проинформировал о ходе реализации проекта ФАО/ГЭФ "Реализация национального механизма биобезопасности в Кыргызской Республике в соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности".

"Кыргызстан подписал данный протокол в 2005 году, однако с тех пор системная работа в области управления ГМО не велась. Благодаря проектной поддержке началась активная фаза реализации: разработаны проекты нормативных правовых актов, согласованные с государственными органами, что создаёт основу для формирования системы взаимодействия между учреждениями в сфере контроля ГМО.

В партнёрстве с Кыргызстандарт разрабатываются стандарты на продукцию, содержащую ГМО. Особое внимание уделяется укреплению лабораторного потенциала: поддержку получают 4–5 ключевых лабораторий, которые в будущем будут проводить анализы на содержание ГМО в импортируемой продукции", - отметил Кубан Матраимов.

Олег Гучгельдиев подчеркнул важность объединения усилий для повышения устойчивости к рискам, укрепления систем здравоохранения и защиты биоразнообразия в регионе Центральной Азии.