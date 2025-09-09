Жуки-короеды атакуют Бишкек и деревья умирают на глазах

В Бишкеке все чаще можно увидеть стволы деревьев, осыпанные рыжей стружкой, с зияющими отверстиями в коре. Под ударом оказались тополя, карагачи, березы, ивы. Экологи и горожане фиксируют массовое поражение зеленых насаждений. Похоже, столицу накрыла новая вспышка численности опасного вредителя.

Судя по признакам, речь идет о короеде либо о печально известном азиатском усаче. Этот инвазивный вид жука уже наносил ущерб деревьям в Бишкеке в 2021 году, а в этом сезоне проявился с новой силой.

Вредитель коварен, пока дерево выглядит живым, насекомое буквально "съедает" его изнутри. Сначала начинают сохнуть отдельные ветки, а затем погибает весь ствол. Внешне же дерево может казаться здоровым, и это самая большая угроза.

"Усач колоссально прожорлив, и ему все равно на антикороедные средства. Он уничтожает леса по всему миру, а теперь добрался и до бишкекских улиц", – отмечают жители, фиксирующие проблему.

VB.KG провел собственный рейд и зафиксировал первые "горячие точки": у Национальной библиотеки им. А. Осмонова ивы рядом с памятником в удручающем состоянии: у стволов рыжая стружка, дыры, следы жука. У памятника Уркуе Салиевой поражена ива у выпиленной аллеи, рядом пострадала и береза. На пересечении улиц Жумабека и Абдрахманова показательный пример: с виду зеленый тополь изнутри уже трухлявый, покрыт дырами.

При этом даже рядом с умирающими деревьями пробиваются молодые тополи, но их зачастую просто срезают коммунальные службы.

Ситуация вызывает закономерные вопросы: почему ученые, экологи и городские службы до сих пор не реагируют? Почему нет системного мониторинга и анализа угрозы?

Активисты уверены, что вспышка связана с аномальной жарой и глобальным изменением климата. Ослабленные из-за недостаточного полива и плохой ирригации деревья становятся легкой добычей для вредителя.

Редакция и горожане предлагают целый ряд мер: срочное обследование всех деревьев в Бишкеке силами Академии наук, мэрии и экологов, привлечение добровольцев к фотофиксации зараженных деревьев с геолокацией, создание интерактивной карты состояния зеленых насаждений, введение должности энтомолога в структуре мэрии или "Зеленхоза", организация осеннего массового полива, общественный контроль через закрепление "шефства" над скверами и парками, а также честный отчет перед горожанами о том, какие деревья лечат, какие вырубают и насколько эффективно применяются методы.

Если вырубка все же неизбежна, то нужна программа высадки новых деревьев, в первую очередь местных эндемичных пород. К этому процессу должны быть привлечены сами жители: от обследования до посадки.

На недавнем экосовете мэрия отчиталась: в этом году в городе упало всего 34 дерева – меньше, чем прежде, и высажено больше новых. Однако это не снимает угрозы: деревья, пораженные короедом, уже сегодня потенциально опасны для горожан.

VB.KG объявляет народную акцию фотофиксации. Присылайте снимки пораженных деревьев с указанием геолокации. Важно не замалчивать проблему: речь идет о зеленых легких столицы.

Жуки-короеды не ждут. А значит, и нам откладывать нельзя.