Володин: российские школы в разы сократили прием детей мигрантов

Набор детей мигрантов в начальные и средние классы существенно сократился после появления закона о проверке знания русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Господин Володин отметил, что детей мигрантов реже допускают до обучения из-за неполноты или недостоверности подаваемых документов о легальности нахождения в стране, а также из-за плохих результатов предварительного тестирования по русскому языку.

"В Нижегородской области количество заявлений на прием в школу от иностранных граждан снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области - в 7 раз", - сообщил спикер Госдумы со ссылкой на результаты приемной кампании.

По словам господина Володина, также намного меньше заявлений мигрантов на зачисление детей в школы одобрили в Калужской (55 из 91 детей не сдали тест на русский язык), Свердловской (53 из 66) и Тульской областях (32 из 62).