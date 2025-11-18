Погода
Глава Kav&Kev задержан. ГКНБ выявил опасное производство продуктов

ГКНБ КР сообщил о задержании руководителя крестьянского хозяйства Kav&Kev гражданина К.А.В., который подозревается в организации незаконной миграции, подделке документов и создании опасности для потребителей. Он водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

В ходе мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности, проводимых в рамках возбужденного уголовного дела, ГКНБ установил нарушения законодательства со стороны К.А.В. По данным следствия, он привлекал к работе иностранных граждан без необходимых разрешительных, медицинских и миграционных документов.

Кроме того, иностранные рабочие изготавливали пищевую продукцию в антисанитарных условиях, что создавало угрозу здоровью населения. Следствием также выявлены факты наклейки этикеток с недостоверной датой изготовления продукции.

В отношении К.А.В. расследуются преступления, предусмотренные статьями 168 ч.2 п.3, 297 ч.1 и 379 ч.3 УК КР.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.


Теги:
ГКНБ, задержание
