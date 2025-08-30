Погода
Кыргызстанский боец Бусурман Жумагул уулу проведет бой в США

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Бусурман Жумагул уулу выступит в США, сообщается на странице mma_kyrgyz.

Поединок состоится на турнире Cage Fury 145 31 августа. Жумагул уулу (рекорд: 3-0), выступающий под боевым прозвищем "Бушидо", встретится с американцем Джошуа Сиеррой (2-1) в полусреднем весе (до 77 кг).

В своем предыдущем бою, который прошел 25 мая на турнире CFFC 142 в Атлантик-Сити (США), Жумагул уулу нокаутировал американца Дина Шэрри (1-1) уже в первом раунде.

Болельщики в Кыргызстане с нетерпением ждут возвращения "Бушидо" в октагон и надеются на продолжение его победной серии.


