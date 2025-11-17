Кинологи ГТС взяли три золота и серебро на межведомственных соревнованиях

Кинологи Государственной таможенной службы завоевали три золотые и одну серебряную медаль, заняв второе место в общекомандном зачёте на IV Межведомственных соревнованиях по многоборью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, турнир прошёл на базе спорткомплекса "Динамо" МВД КР и собрал сильнейшие кинологические подразделения страны.
Главные победы команды ГТС:
1 место - поиск наркотических средств на багаже;
1 место - поиск наркотических средств на грузовом автотранспорте;
1 место - личный зачёт (Мырзабек Навитаев);
2 место - поиск наркотических средств на легковом автотранспорте.
ГТС представляли:
- Нурсултан Сарбагышев - капитан и старший инспектор отдела кинологической подготовки;
- Усон Талибаев - младший инспектор-кинолог таможни "Баткен" со служебной собакой "Лорд";
- Мырзабек Навитаев - младший инспектор-кинолог железнодорожной таможни "Северная" со служебной собакой "Ордас".
Соревнования традиционно проводятся ежегодно и направлены на развитие служебной кинологии, повышение профессиональных навыков инспекторов, обмен опытом и укрепление межведомственного взаимодействия.