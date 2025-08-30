Погода
Садыр Жапаров ознакомился с инфраструктурой базы ФК "Мурас Юнайтед"

Президент Садыр Жапаров сегодня, 30 августа, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область осмотрел новое здание тренировочного комплекса футбольного клуба "Мурас Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Новый спортивный комплекс объединяет современные спортивные и учебно-бытовые объекты, необходимые для подготовки спортсменов. Здесь предусмотрены тренировочные и жилые помещения, раздевалки, бассейн, тренажерный зал, а также трибуна для зрителей и гибридное футбольное поле.

Объект занимает площадь почти в 2 гектара и оснащен системой освещения, что позволяет проводить тренировки и матчи в вечернее время.

Глава государства ознакомился с условиями комплекса, осмотрел инфраструктуру и вместе с юными футболистами вышел на поле, где забил мяч в ворота и сделал совместное фото на память.


