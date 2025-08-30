Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла Венгрии в товарищеском матче

Сборная Кыргызстана по футзалу потерпела крупное поражение в товарищеском матче против команды Венгрии в Будапеште, сообщает Ассоциация футзала КР.

Первая встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 7:0. Венгерская команда доминировала на протяжении всего матча, и несмотря на несколько контратак, кыргызским футзалистам не удалось пробить оборону соперника.

Это был первый из двух запланированных товарищеских матчей. Вторая игра состоится 31 августа, также в Будапеште.

Данные встречи входят в подготовительный этап сборной Кыргызстана к отборочному раунду Кубка Азии по футзалу, где команда выступит в группе F. Турнир пройдёт в Бишкеке с 20 по 24 сентября и определит команды, которые выйдут в финальную стадию континентального первенства.

Представители федерации подчеркнули, что встречи с сильными европейскими соперниками дают команде ценный опыт перед решающими матчами квалификации.