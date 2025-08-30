Погода
В Таджикистане и Узбекистане стартовал Кубок Наций CAFA-2025

На Центральном стадионе города Гиссара (Таджикистан) взял старт второй по счету турнир Кубок Наций CAFA-2025 ("CAFA Nations Cup") под эгидой Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Открытие - 29 августа

Как сообщает fft.tj, открытие турнира "CAFA Nations Cup-2025" состоялось на Центральном стадионе Гиссара перед матчем между сборными Таджикистана и Индии в группе "B".

В итоге Таджикистан проиграл Индии - 1:2, а Иран победил Афганистан - 3:1.

Кто участвует?

Кубок Наций CAFA пройдет второй раз в истории с участием восьми команд - шести членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран), а также сборных Омана и Индии.

Команды разделены на две группы. Матчи группы "А" состоятся в Узбекистане (Ташкент), группы "B" - в Таджикистане (Гиссар).

Регламент турнира

Победители групп встретятся в финале, команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали. Завершится турнир 8 сентября. Действующим обладателем трофея является сборная Ирана.

Первый матч Кыргызстана - с Туркменистаном

Сборная Кыргызстана выступит в группе "А" против команд Омана, Туркменистана и Узбекистана. Первый матч наши футболисты проведут 30 августа против Туркменистана.

Следить за матчами турнира можно ЗДЕСЬ: https://www.flashscore.com.ua/football/asia/cafa-nations-cup/#/d04b3NG8/table

Кубок Наций CAFA-2025 (группа А, Ташкент, Узбекистан):

30 августа (суббота):

Кыргызстан - Туркменистан, 18:00

Узбекистан - Оман, 20:30

2 сентября (вторник):

Оман - Кыргызстан, 18:00

Туркменистан - Узбекистан, 20:30

5 сентября (пятница):

Туркменистан - Оман, 18:00

Узбекистан - Кыргызстан, 20:30

Группа В (Гиссар, Таджикистан):

29 августа:

Иран - Афганистан - 3:1

Голы: Амирхоссейн Хоссейнзаде, 36, Омид Мусави, 26, Маджид Алияри, 64 - Омид Мусави, 31.

Таджикистан - Индия - 1:2

Голы: Шахром Самиев, 23 - Анвар Али, 5, Сандеш Джинган, 13.

1 сентября:

Индия - Иран, 18:00

Афганистан - Таджикистан, 21:30

4 сентября:

Афганистан - Индия, 18:00

Таджикистан - Иран, 21:30


