Погода
$ 87.12 - 87.52
€ 101.00 - 101.90

Лига чемпионов: "Реал" сыграет с "Кайратом" в Алма-Ате

110  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мадридский "Реал" встретится с казахстанским "Кайратом" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Игра состоится 30 сентября в Алма-Ате.

На групповом этапе "Реал" также сыграет с "Манчестер Сити", "Ливерпулем", "Ювентусом", "Бенфикой", "Марселем", "Олимпиакосом" и "Монако". Казахстанский клуб "Кайрат" в свою очередь встретится с "Интером", "Брюгге", "Арсеналом", "Олимпиакосом", "Спортингом", "Пафосом" и "Копенгагеном".

В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Реал" дошёл до четвертьфинала, где уступил "Арсеналу" со счётом 1:5 по сумме двух матчей.

Для "Кайрата" матч против "Реала" станет историческим событием, вызвавшим бурную реакцию среди игроков и болельщиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450053
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  