Лига чемпионов: "Реал" сыграет с "Кайратом" в Алма-Ате

Мадридский "Реал" встретится с казахстанским "Кайратом" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Игра состоится 30 сентября в Алма-Ате.

На групповом этапе "Реал" также сыграет с "Манчестер Сити", "Ливерпулем", "Ювентусом", "Бенфикой", "Марселем", "Олимпиакосом" и "Монако". Казахстанский клуб "Кайрат" в свою очередь встретится с "Интером", "Брюгге", "Арсеналом", "Олимпиакосом", "Спортингом", "Пафосом" и "Копенгагеном".

В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Реал" дошёл до четвертьфинала, где уступил "Арсеналу" со счётом 1:5 по сумме двух матчей.

Для "Кайрата" матч против "Реала" станет историческим событием, вызвавшим бурную реакцию среди игроков и болельщиков.