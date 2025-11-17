Погода
В Кыргызстане могут ввести опознавательные знаки для праворульных машин

Председатель общественного объединения "Кыргыз Хово Транспорт" Абасбек Доромбаев предлагает установить опознавательные знаки на лобовые и задние стёкла праворульных автомобилей. По его словам, такое маркирование позволит повысить внимательность водителей и упростит контроль со стороны правоохранительных органов, что в конечном итоге снизит количество ДТП и спасёт жизни.

"Мое предложение уже поддержали некоторые руководители ГУОБДД. Аварийность среди праворульных автомобилей почти в пять раз выше, чем среди леворульных. В Кыргызстане количество праворульных автомобилей превышает 1 миллион, и 21% ДТП приходится на их владельцев", - сказал он.

Эксперт напомнил, что в Кыргызстане запретили использовать праворульные автомобили для работы в такси, однако на деле многие водители праворульных автомобилей продолжают таксовать.

"Поэтому будет лучше, если мы будем обозначать праворульные авто, чтобы пассажиры знали, что не стоит садиться в эти машины, тем более в такси", - добавил эксперт

Доромбаев подчеркнул, что установка опознавательных знаков не является унижением или ограничением. Это требование продиктовано особенностями правостороннего движения в Кыргызстане и направлено исключительно на безопасность участников дорожного движения.

Помимо маркировки праворульных машин, Доромбаев призвал установить камеры фото- и видеофиксации на всех пешеходных переходах, перекрёстках и возле школ, детсадов и вузов Бишкека. По словам Доромбаева, сравнение с соседним Казахстаном наглядно показывает масштаб проблемы.

"В Алматы сегодня проживают около 3 миллионов человек, в Бишкеке примерно 1,32 миллиона. Но при этом аварий в Алматы в разы меньше. Это говорит о том, что дело не только в количестве машин, а в организации дорожной безопасности. Именно поэтому нам нужны и опознавательные знаки, и система тотальной фото и видеофиксации. Постоянный контроль за соблюдением скоростного режима и правил дорожного движения - жизненно важная мера, особенно в условиях растущего транспортного потока. Даже неопытный водитель, получив штраф, становится внимательнее. Цифровизация идёт, и внедрение таких систем - необходимость", - заявил он.


