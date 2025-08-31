Погода
Кубок Наций CAFA-2025: Кыргызстан и Туркменистан сыграли вничью

- Самуэль Деди Ирие
На стадионе Jar Stadium в Ташкенте состоялся первый матч сборной Кыргызстана на Кубке Наций CAFA-2025. Подопечные Шевченко встретились с Туркменистаном, и поединок завершился боевой ничьей - 1:1.

Первый гол в игре забил туркменский полузащитник Вепа Джумаев на 44-й минуте. Однако радость соперника длилась недолго: уже через минуту форвард кыргызстанцев Кожо Жоэль сравнял счёт, перекинув вратаря Чарыева.

В остальном матч прошёл в равной борьбе, а обе команды ограничились по одному забитому мячу.

Следующие игры группы "А" (Ташкент):

2 сентября: Оман - Кыргызстан (18:00)

5 сентября: Узбекистан - Кыргызстан (20:30)

Турнир проходит во второй раз под эгидой Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). В нём участвуют восемь сборных: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Иран, а также приглашённые команды Омана и Индии. Финал состоится 8 сентября, действующий чемпион - сборная Ирана.


