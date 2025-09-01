Погода
Задержан первый замглавы Минтранса

- Карыпбай кызы Толгонай
В Нарыне задержали первого заместителя министра транспорта и коммуникаций КР С.Т. и исполнительного директора ОсОО "Бета-Групп" М.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, задержанных подозревают в незаконных действиях при проведении капитального ремонта улиц Ж. Шералиева и Ленина в городе Нарын.

Подозреваемые водворены в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса КР (Злоупотребление служебным положением).

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, правоохранительные органы устанавливают причастность к делу других должностных лиц.


ГКНБ, МВД, Минтранском, задержание, Нарынская область
